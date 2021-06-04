Ведущая норвежская лыжница призналась, что боится летать на самолётах
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Норвежская лыжница Хейди Венг, которая на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль в скиатлоне, призналась, что страдает аэрофобией, то есть боится летать на самолётах.
«Я боюсь летать. Когда началась пандемия, мне пришло в голову, что теперь появился повод больше не путешествовать самолётом.
Я не понимала, зачем вообще теперь заниматься лыжными гонками. Спорт отошёл на второй план. Было много разных мыслей», — приводит слова спортсменки норвежское издание VG.
29-летняя Венг — пятикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2016/2017 и 2017/2018), победительница «Тур де Ски» — 2016/2017 и «Тур де Ски» — 2017/2018.
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