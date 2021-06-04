Тренер сборной России по лыжным гонкам объяснил, почему его включили в состав как лыжника

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, почему попал в состав национальной команды в качестве лыжника.

Ранее на сайте Минспорта был опубликован состав сборной России, причём Турышева указали в нём дважды: в качестве тренера сборной России и как кандидата в резервный состав национальной команды.

«Дело в том, что я в этом году принимал участие в чемпионате России и в одной из гонок попал в шестёрку лучших. Поэтому, согласно критериям отбора, я попал в резервный состав сборной. И так получилось, что меня включили в список и как тренера, и как спортсмена.

Но я и дальше намерен продолжать карьеру тренера и к спортсменам никакого отношения иметь не буду. И своё участие в Олимпийских играх рассматриваю только в качестве тренера, претендовать на место в сборной мне даже в голову не приходит. Выступлю ли я на следующем чемпионате страны? Скорее нет, чем да», — цитирует Турышева ТАСС.