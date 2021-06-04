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Шведского миллиардера Йохана Элиаша избрали президентом FIS

Шведского миллиардера Йохана Элиаша избрали президентом FIS
Александр Насонов
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Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято сегодня, 4 июня, на 52-м конгрессе организации.

Помимо Элиаша, которого выдвинула Федерация лыжного спорта Великобритании, на пост главы FIS претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.

До Элиаша федерацию возглавлял Джанфранко Каспер, руководивший ею с 1998 года.

Йохан Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор Head, производителя спортивных товаров, а также специальный представитель премьер-министра Великобритании. Входит в совет директоров Equity Partners, Aman Resorts, London Films, Фонда возобновляемых источников энергии и окружающей среды, Longleat. Член консультативного совета Brasilinvest, Societe du Louvre, Stockholm Resilience Centre, Capstar, Британской олимпийской ассоциации. Президент Глобального стратегического форума. Попечитель британской международной организации Cool Earth.

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