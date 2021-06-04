Тренер женской сборной Норвегии: возможно, у Йохауг простуда

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировал отъезд лыжницы Терезе Йохауг со сбора национальной команды в Согнефьеллете из-за плохого самочувствия.



«Может быть, Тереза немного перегрелась. У неё накануне была интервальная тренировка, и я заметил, что в машине было 32 градуса. Возможно, она потребляла недостаточное количество жидкости. На тренировке ей было не совсем комфортно, поэтому она решила отдохнуть. Она жила в одной комнате с Анной Кьерсти Калво, которая уехала домой из-за больного горла. Она делала тест, это не коронавирус. Но может быть, у Терезе тоже простуда», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Йохауг пыталась отобраться в сборную Норвегии на Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м. А после неудачи планирует 1 июля выступить на дистанции 5000 м на Bislett Games.