Тренер женской сборной Норвегии: возможно, у Йохауг простуда

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировал отъезд лыжницы Терезе Йохауг со сбора национальной команды в Согнефьеллете из-за плохого самочувствия.
«Может быть, Тереза немного перегрелась. У неё накануне была интервальная тренировка, и я заметил, что в машине было 32 градуса. Возможно, она потребляла недостаточное количество жидкости. На тренировке ей было не совсем комфортно, поэтому она решила отдохнуть. Она жила в одной комнате с Анной Кьерсти Калво, которая уехала домой из-за больного горла. Она делала тест, это не коронавирус. Но может быть, у Терезе тоже простуда», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Йохауг пыталась отобраться в сборную Норвегии на Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м. А после неудачи планирует 1 июля выступить на дистанции 5000 м на Bislett Games.
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