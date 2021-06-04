Елена Вяльбе прокомментировала избрание в Совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала избрание в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран и способствовать тому, чтобы FIS сохраняла статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться.
Буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS, при этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Помимо Вяльбе в совет вошли ещё 15 кандидатов. Также на конгрессе избрали нового президента FIS, которым стал шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш.
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