Елена Вяльбе прокомментировала избрание в Совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала избрание в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран и способствовать тому, чтобы FIS сохраняла статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться.

Буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS, при этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Помимо Вяльбе в совет вошли ещё 15 кандидатов. Также на конгрессе избрали нового президента FIS, которым стал шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш.