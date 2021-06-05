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Большунов не смог полноценно отработать первый тренировочный сбор в Крыму из-за травмы

Большунов не смог полноценно отработать первый тренировочный сбор в Крыму из-за травмы
Виталий Весёлый
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер национальной команды Александр Большунов получил небольшое повреждение во время сбора в Крыму.

«3 июня у нас завершился первый сбор группы, после чего все разъехались по домам. Сбор прошёл в целом нормально, тренировочные условия соответствовали требуемым. Погода была достаточно прохладной, но тренировкам это нисколько не мешало, и все поставленные на этот сбор задачи решены. Следующий сбор проведём в эстонском Отепя с 10 по 25 июня, третий — в июле в горах в Италии.

У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объёме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется», — приводит слова Бородавко ТАСС.

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