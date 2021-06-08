Анастасия Седова дала совет новоиспечённым мамам

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Седова опубликовала фото с дочкой и обратилась с советом к новоиспечённым мамам.

«Если у меня тут есть новоиспечённые мамочки, то хочу вам дать малюсенький советик. Как бы тяжело сейчас вам ни было с малышом, независимо от очередного сложного возрастного периода, который сейчас вы проходите вместе с ребёночком — пожалуйста, цените каждый миг, потому что время настолько быстро летит! Просто осознайте, что таким крошечным ваш сыночек/дочка никогда больше не будут!



Сейчас я совсем не помню первые месяцы после рождения Мии, и так грустно от того, что постоянно торопила время, хотела, чтобы наконец прошли эти страшные колики, вылезли зубы, чтобы она просыпалась не больше одного раза за ночь, чтобы научилась переворачиваться на животик/спинку сама, наконец-то поползла как нормальные дети и т.д. Я, собственно, к чему? Как же быстро растут детки!» — написала Седова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Седовой.