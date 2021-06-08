«Вы только посмотрите!» Иверсен назвал Клебо главным фаворитом спринта на ОИ, тот оценил
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен предположил, что трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо с лёгкостью завоюет золото в спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Вы только посмотрите на него. Мы ещё не тренировались вместе, но видно, что он быстрее, чем когда-либо.
Если просто посмотреть на него, станет ясно, что он выиграет олимпийский спринт. Он сейчас такой спокойный и уверенный,, и раз уж он такой в первый день, то ясно, что он и выиграет спринт на Олимпийских играх. Думаю, он чувствует себя в полной безопасности», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
«Он рано начал. Забавно, что он говорит мне это. Он стал хорош в том, чтобы оказывать давление на других. Я просто должен это принять», — ответил Клебо.
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