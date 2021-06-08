Российская телеаудитория лыж — 10 млн человек. Это в два раза больше населения Норвегии

Норвежская газета Dagbladet со ссылкой на исследовательские данные Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила, что российская телеаудитория лыжных гонок возросла и теперь составляет 10,5 млн человек.

Примечательно, что это самый высокий показатель в мире, в то время как шведская телеаудитория занимает 2-е место по численности (6,2 млн), финская — 3-е (3,9 млн), норвежская — 4-е (1,9 млн).

Столь низкое число телезрителей в Норвегии можно объяснить тем, что из-за ряда ковидных ограничений норвежские лыжники пропустили несколько зимних соревнований.

Исследователи также отметили забавный факт: российская телеаудитория лыжных гонок превышает население всей Норвегии (5,3 млн человек) почти в два раза.