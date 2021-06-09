Руслан Пименов похудел на 10 кг, выиграв спор у Мальцева. Лыжнику придётся бриться налысо

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал видео, на котором рассказал о споре бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Руслана Пименова с лыжником Артёмом Мальцевым.
«Артём, спасибо тебе за спор. Это было увлекательное путешествие — минус 10 кг и победа над лыжником. Когда футболист обыгрывает лыжника? Я думаю, никогда. И вот сегодня это состоялось», — сказал Пименов.
Легков объяснил суть спора: «Тём, представляешь, он сказал, что только лыжники его смотивировали. Объясняю всем. 7 мая, в мой день рождения, был спор между Артёмом Мальцевым и Русланом Пименовым о том, что Руслан Пименов за один месяц похудеет на 10 кг.
И самое главное, Артём Мальцев должен побриться налысо, полностью вообще везде. А Руслан Пименов сохранил свои 100 тыс. рублей. Мы уже прислали Мальцеву видео, где Роналдо играл в финале и у него только чёлка. Артём, пожалуйста, сделай так же. Только чёлка».
Видео доступно в «инстаграме» Александра Легкова
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