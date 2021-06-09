Клебо отказался от участия в турнире Holmenkollen Skishow 2021

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо и ещё 10 его соотечественников отказались от участия в турнире Holmenkollen Skishow 2021, сообщает портал Langrenn.
Клебо, а также Сьюр Рёте, Ховард Солос Тёугбёль и Анне Кьерсти Кальво не приедут на турнир из-за простуды. Лыжник Эмиль Иверсен пропустит соревнование из-за кожной инфекции. Юлие Мире и Марте Сконес отказались ехать на соревнования из-за боязни заразиться инфекцией COVID-19. Майкен Касперсен Фалла избегает физических нагрузок в связи с восстановлением, а Сюнне Арнесен не выступит из-за подготовки к экзаменам. Спортсменка Ане Аппельквист Стенсет на данный момент находится на карантине.
Напомним, из-за ряда ковидных ограничений норвежские лыжники пропустили несколько зимних соревнований.
Турнир Holmenkollen Skishow 2021 пройдёт 9 июня.
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