Фоссесхолм выиграла Holmenkollen Skishow, Йохауг — седьмая
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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм выиграла гонку преследования на Holmenkollen Skishow 2021. Соревнование проходило в Осло.
Результаты приведены ниже.
Лыжероллеры. Гонка преследования. 3 x 2,1 км
1. Хелене Марие Фоссесхолм – 16.43,3.
2. Тириль Венг – +0,5.
3. Рагнхиль Хага – +0,8.
4. Силье Ойре Шлинн – +0,9.
5. Элена Рисе Йонсен – +1,4.
6. Хейди Венг – +2,1.
7. Терезе Йохауг – +2,7.
8. Матильде Мирвол – +1.12,4.
Хелене Марие также победила в прологе.
Пролог. 4,2 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Хелене Марие Фоссесхолм – 8.14,5.
2. Рагнхиль Хага – +5,5.
3. Тириль Венг – +6,3.
4. Терезе Йохауг – +14,1.
5. Хейди Венг – +14,3.
6. Элена Рисе Йонсен – +15,4.
7. Силье Ойре Шлинн – +18,2.
8. Кристин Остгюлен Фоснес – +22,2.
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