Норвежский сайт: свадьба пошла на пользу Большунову после противоречивой концовки сезона

Норвежский сайт Dagbladet опубликовал статью, посвящённую обладателю «Большого хрустального глобуса», российскому лыжнику Александру Большунову. По окончании сезона Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.

«Свадьба пошла на пользу Большунову после, мягко говоря, противоречивой концовки сезона. Его дуэль с Йоханнесом Клебо на чемпионате мира была в центре внимания. На финише Большунов сломал палку в столкновении с Клебо и потерял шансы на золото. В итоге Клебо дисквалифицировали, а Эмиль Иверсен завоевал золото. Разбитому Большунову досталось серебро. После гонки россиянина раскритиковали за поведение», — говорится в статье.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».