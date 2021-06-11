Тренер сборной России: для меня нет сомнений, что Большунов был прав в инциденте с Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер вспомнил скандальный инцидент в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, когда норвежец Йоханнес Клебо незадолго до финиша спровоцировал столкновение с Александром Большуновым, за что лишился золотой медали.

«Для меня нет никаких сомнений, что Александр был прав. Он был впереди и мог выбирать любой коридор. В том, который выбрал Большунов, не было места для Клебо. Но норвежец туда сунулся. Его дисквалифицировали на основании правил.

Ведь до этого была ситуация в Лахти, когда Большунов был на месте Клебо и тоже был признан виновным. Правила кому-то могут нравиться, кому-то нет, но два одинаковых эпизода трактовались одинаково. Хотя сколько раз по ходу прошедшего сезона мы видели, что одни и те же ситуации расценивались по-разному», — приводятся слова Крамера на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».