Тренер сборной России ответил на вопрос об идеальном лыжнике, описав Большунова и Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос, кто, по его мнению, более близок к его идеалу лыжника: Александр Большунов или Йоханнес Клебо.
«Я считаю, что это лыжники одного уровня. Клебо – абсолютно лучший спринтер мира, но Большунов сильнее в раздельных дистанционных гонках. В масс-стартах у них равные шансы.
Но я болею за Александра. И не только потому, что я тренер сборной России. У Большунова великолепная техника, особенно классическая, он всегда ведёт гонки, тогда как Клебо больше рассчитывает на тактику. Александр не рассчитывает только на спринтерский финиш, а разрывает пелотон, чтобы вместе с ним на заключительный отрезок дистанции не приехали ещё 15-20 лыжников. Он бьётся на протяжении всей гонки, а не на отдельно взятом участке, и этим импонирует», — приводятся слова Крамера на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».
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