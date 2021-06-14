Вяльбе: Большунову оплачивают тредбан. Саша поставит его в свой дом

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о ситуации с тредбаном для лидера мужской сборной России Александра Большунова. По словам Вяльбе, у Большунова будет личный тредбан, который он поставит в свой дом.

«Купили ли тредбан для Большунова? Тут очень много всяких разговоров, уже есть даже фейки по этому поводу. Тредбан находится в Москве, и сейчас уже можно на нём тестироваться — при желании приезжать в ОКР (в Олимпийский комитет России. — Прим. «Чемпионата») и изучать свою технику.

Что касается индивидуального тредбана, который Александр хотел себе домой, имеется информация, что «Лукойл» покупает – по крайней мере, оплачивает – этот тредбан. И Саша поставит его в свой дом», — рассказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «На лыжи!»