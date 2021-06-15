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Стала известна программа фестиваля Blink, куда приглашён Александр Большунов

Стала известна программа фестиваля Blink, куда приглашён Александр Большунов
Яна Метлёва
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Организаторы традиционного лыжероллерного фестиваля Blink поделились краткой программой грядущих соревнований, которые пройдут в Саннесе (Норвегия) с 5 по 8 августа.

В первый день, 5 августа, состоятся забеги Lysebotn Opp в гору. Отметим, что спортсмены смогут пробежать их как свободным стилем, так и дабл-полингом (одновременный ход. – Прим. «Чемпионата»).

6 августа лыжники пробегут прологи и гонки преследования, обе – классическим стилем. Биатлонисты же выступят в прологах и суперспринтах. На 7 августа у лыжников запланированы спринты свободным стилем, а у биатлонистов – масс-старты.

В заключительный день пройдёт смешанная эстафета – марафонский BLINK Classics Team Challenge, где команды из 3 гонщиков (как минимум 1 женщина) будут соревноваться в гонке классическим стилем на протяжении 8 часов.

Ранее приглашение на турнир получили все российские лыжники, включая лидера сборной Александра Большунова.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса на фестивале выступали только спортсмены сборных Норвегии по лыжам и биатлону. Лучшими из них стали Терезе Йохауг и Симен Хегстад Крюгер.

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