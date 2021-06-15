Стала известна программа фестиваля Blink, куда приглашён Александр Большунов

Организаторы традиционного лыжероллерного фестиваля Blink поделились краткой программой грядущих соревнований, которые пройдут в Саннесе (Норвегия) с 5 по 8 августа.
В первый день, 5 августа, состоятся забеги Lysebotn Opp в гору. Отметим, что спортсмены смогут пробежать их как свободным стилем, так и дабл-полингом (одновременный ход. – Прим. «Чемпионата»).
6 августа лыжники пробегут прологи и гонки преследования, обе – классическим стилем. Биатлонисты же выступят в прологах и суперспринтах. На 7 августа у лыжников запланированы спринты свободным стилем, а у биатлонистов – масс-старты.
В заключительный день пройдёт смешанная эстафета – марафонский BLINK Classics Team Challenge, где команды из 3 гонщиков (как минимум 1 женщина) будут соревноваться в гонке классическим стилем на протяжении 8 часов.
Ранее приглашение на турнир получили все российские лыжники, включая лидера сборной Александра Большунова.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса на фестивале выступали только спортсмены сборных Норвегии по лыжам и биатлону. Лучшими из них стали Терезе Йохауг и Симен Хегстад Крюгер.
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
15:57
-
15:51
- 11 июня 2021
-
23:02
-
10:18
-
10:14
- 10 июня 2021
-
13:27
- 9 июня 2021
-
23:03
-
22:33
-
18:17
-
11:59
-
11:41
- 8 июня 2021
-
22:23
-
21:02
-
11:54
-
11:35
- 5 июня 2021
-
11:22
- 4 июня 2021
-
16:47
-
16:11
-
16:04
-
15:46
-
15:21
-
14:16
-
09:25
- 3 июня 2021
-
16:24
-
10:39
- 2 июня 2021
-
21:14
-
18:38
- 1 июня 2021
-
23:12
-
18:11
-
08:09
-
00:30
- 31 мая 2021
-
23:39