Легков и Шипулин добились придания официального статуса лыжным и лыжероллерным трассам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сообщил, что с помощью друзей-спортсменов добился придания официального статуса лыжным и лыжероллерным трассам.

«Несколько лет назад на заседании Комитета по делам молодёжи и спорта Мособлдумы в Пересвете был поднят вопрос придания официального статуса лыжным и лыжероллерным трассам. Так как официально такого понятия у нас в стране нет. И все эти годы Мособлдума вела активную работу и переписку с Правительством Российской Федерации по этому вопросу. Нам помогал мой друг Антон Шипулин и много других спортсменов и любителей спорта… И сегодня у меня на руках очередной ответ от Минспорта РФ, и я уверен, что он последний… И это победа», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».