Александр Большунов начнёт полноценные тренировки через несколько дней

Российский лыжник Александр Большунов восстанавливается от небольшого повреждения и сможет начать полноценно тренироваться через несколько дней. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Все идёт своим чередом, проходит вторая половина сбора. У Александра есть остаточные явления, которые не позволяют ему на 100 процентов тренироваться. Он проходит определённое восстановление и лечение, каких-то серьёзных травм нет. Это займёт буквально несколько дней. У него есть определённая ссадина, которая заживает. Думаю, что после этого он сможет полноценно тренироваться. Остальные полноценно тренируются, никаких сбоев и травм нет.

Следующий сбор с 3 по 24 июля в Монте-Бондоне в Италии», — приводит слова Бородавко ТАСС.