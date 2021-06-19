Александр Большунов начнёт полноценные тренировки через несколько дней
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Российский лыжник Александр Большунов восстанавливается от небольшого повреждения и сможет начать полноценно тренироваться через несколько дней. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«Все идёт своим чередом, проходит вторая половина сбора. У Александра есть остаточные явления, которые не позволяют ему на 100 процентов тренироваться. Он проходит определённое восстановление и лечение, каких-то серьёзных травм нет. Это займёт буквально несколько дней. У него есть определённая ссадина, которая заживает. Думаю, что после этого он сможет полноценно тренироваться. Остальные полноценно тренируются, никаких сбоев и травм нет.
Следующий сбор с 3 по 24 июля в Монте-Бондоне в Италии», — приводит слова Бородавко ТАСС.
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