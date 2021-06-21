Эмиль Иверсен: я стал чемпионом мира в марафоне, не устав

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал об ощущениях после победы в марафоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.
В той гонке Иверсен пересёк финишную черту вторым, но после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо за создание помех россиянину Александру Большунову, был признан чемпионом мира.
«Это был особенный день. Безумно хорошая гонка. Я чувствовал себя на редкость легко. Это был, пожалуй, лучший день в моей жизни как лыжника. Я стал чемпионом мира в марафоне, не устав. Значит, это был хороший день.
Я получил необходимый отдых после чемпионата мира. В Оберстдорфе я достиг того, чего хотел. Усилия, вложенные в подготовку к чемпионату, того стоили. Поэтому с тех пор я больше старался отдыхать», – приводит слова Иверсена VG.
- 21 июня 2021
-
19:12
-
18:55
- 20 июня 2021
-
11:10
- 19 июня 2021
-
16:47
-
14:33
- 16 июня 2021
-
21:41
-
20:35
-
18:34
-
14:15
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
15:57
-
15:51
- 11 июня 2021
-
23:02
-
10:18
-
10:14
- 10 июня 2021
-
13:27
- 9 июня 2021
-
23:03
-
22:33
-
18:17
-
11:59
-
11:41
- 8 июня 2021
-
22:23
-
21:02
-
11:54
-
11:35
- 5 июня 2021
-
11:22
- 4 июня 2021
-
16:47
-
16:11
-
16:04
-
15:46
-
15:21
-
14:16
-
09:25