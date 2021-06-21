Эмиль Иверсен: я стал чемпионом мира в марафоне, не устав

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал об ощущениях после победы в марафоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

В той гонке Иверсен пересёк финишную черту вторым, но после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо за создание помех россиянину Александру Большунову, был признан чемпионом мира.

«Это был особенный день. Безумно хорошая гонка. Я чувствовал себя на редкость легко. Это был, пожалуй, лучший день в моей жизни как лыжника. Я стал чемпионом мира в марафоне, не устав. Значит, это был хороший день.

Я получил необходимый отдых после чемпионата мира. В Оберстдорфе я достиг того, чего хотел. Усилия, вложенные в подготовку к чемпионату, того стоили. Поэтому с тех пор я больше старался отдыхать», – приводит слова Иверсена VG.