Жена Большунова: я счастливый человек и ни о чём не жалею

Российская лыжница Анна Жеребятьева, являющаяся супругой Александра Большунова, опубликовала философский пост в своём «инстаграме».

«Это было прекрасное время. Но что же будет «после»? А после будет новая жизнь, а это, блин, волнительно, но так интересно. Я счастливый человек и ни о чём не жалею. Это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто. Главное — смотреть на всё под правильным углом и наслаждаться тем, что ты делаешь и что создаёшь», — написала Жеребятьева.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Жеребятьевой.

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».