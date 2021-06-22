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Лыжникам будут давать очки за спринтерскую квалификацию

Лыжникам будут давать очки за спринтерскую квалификацию
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После того как Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила все предложения комитета по лыжным гонкам, руководители Национальных лыжных ассоциаций были приглашены на первое онлайн-совещание сезона. На конференции им сообщили об основных изменениях, которые повлияют на зимний сезон-2021/2022.

Чтобы повысить ценность спринтерской квалификационной гонки, федерация изменила правило зачисления очков. По новому регламенту первые десять спортсменов будут получать очки в общий зачёт Кубка мира из расчёта очков, набранных спортсменами на Спринтерском чемпионате мира и Кубке мира, сообщается в послании организации.

За спринтерскую квалификацию очки будут начисляться следующим образом:

1-е место – 15 очков;
2-е место – 12 очков;
3-е место – 10 очков;
4-е место – 8 очков;
5-е место – 6 очков;
6-е место – 5 очков;
7-е место – 4 очка;
8-е место – 3 очка;
9-е место – 2 очка;
10-е место – 1 очко.

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