Лыжникам будут давать очки за спринтерскую квалификацию

После того как Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила все предложения комитета по лыжным гонкам, руководители Национальных лыжных ассоциаций были приглашены на первое онлайн-совещание сезона. На конференции им сообщили об основных изменениях, которые повлияют на зимний сезон-2021/2022.
Чтобы повысить ценность спринтерской квалификационной гонки, федерация изменила правило зачисления очков. По новому регламенту первые десять спортсменов будут получать очки в общий зачёт Кубка мира из расчёта очков, набранных спортсменами на Спринтерском чемпионате мира и Кубке мира, сообщается в послании организации.
За спринтерскую квалификацию очки будут начисляться следующим образом:
1-е место – 15 очков;
2-е место – 12 очков;
3-е место – 10 очков;
4-е место – 8 очков;
5-е место – 6 очков;
6-е место – 5 очков;
7-е место – 4 очка;
8-е место – 3 очка;
9-е место – 2 очка;
10-е место – 1 очко.
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