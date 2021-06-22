Юлия Ступак: Россия большая и богатая, а хороших тренировочных баз максимум две
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о причинах, из-за которых её команда чаще всего готовится к спортивному сезону в Европе.
«Кто-то спросил, почему мы тренируемся в Европе. Отвечу — Россия большая и богатая, а хороших тренировочных баз максимум две наберётся. Ход мыслей понимаете? Эта история не про то, что я не являюсь патриотом своей страны. И не про футболистов наших. Немножко всё глубиннее, напрягитесь просто. Я думаю, что многие поняли, о чём я», — написала Ступак в своём «инстаграме».
Юлия Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
Напомним, сборная России по футболу не вышла в раунд плей-офф на Евро-2020.
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