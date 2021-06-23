Фрида Карлссон поняла, почему у неё возникли проблемы с ногами

Чемпионка мира 2019 года, шведская лыжница Фрида Карлссон сообщила, что смогла решить проблемы со здоровьем.

«Весь прошедший сезон для меня превратился в войну, потому что я постоянно испытывала какие-то проблемы. Это была психологическая битва, мне пришлось нелегко. Сейчас со мной всё нормально. Я нашла ответ на все проблемы. Дело в моих ступнях. Когда стою прямо, то опираюсь лишь на большой палец и пятку. За это время я уже привыкла к боли. Раньше я считала это нормальным, но потом поняла, что всё не так.



Я получила специальную экипировку, новую обувь и стельки. Это позволит мышцам ног работать лучше. В прошлом сезоне я не могла опираться на одну ногу. Теперь всё иначе. Рада, что нашла решение проблемы. Это угроза для норвежек? Да. Но я просто рада, что смогу выкладываться по полной», — приводит слова Карлссон Dagbladet.