Устюгов продолжит подготовку к Играм в Швеции

Группа лыжников сборной России в среду в полном составе соберётся в шведском Торсби, где продолжит подготовку к олимпийскому сезону в лыжном тоннеле. Об этом сообщил Сергей Турышев.

«Сегодня группа в полном составе соберётся в Торсби, чтобы тренироваться в лыжном тоннеле. Что касается предыдущего сбора, который проходил в эстонском Отепя, то нам удалось выполнить всё, что мы запланировали ранее. Небольшие коррективы внесла погода, потому что было очень жарко, приходилось переносить тренировки на более раннее или более позднее время. Физическое состояние спортсменов в норме, все здоровы. 17 июля мы выедем на очередное тренировочное мероприятие, которое пройдёт в Австрии в Обертиллиахе. Там к группе вновь присоединится Штадлобер», — приводит слова Турышева ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.