Татьяна Сорина договорилась о тренировках с Терезе Йохауг

Лыжница сборной России Татьяна Сорина договорилась, что проведёт серию совместных тренировок с олимпийской чемпионкой 2010 года норвежской Терезе Йохауг. Об этом рассказал Егор Сорин, муж и тренер спортсменки.

«Надеемся, с ней можно будет потренироваться 5-6 дней. Татьяна считает Терезе примером для подражания.

Терезе — сильнейшая спортсменка, и тренируется она лучше всех. Мы узнаем и поймём, чем она занимается на тренировках», — приводит слова Егора Сорина норвежское издание Dagbladet.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.