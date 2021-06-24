Татьяна Сорина договорилась о тренировках с Терезе Йохауг
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина договорилась, что проведёт серию совместных тренировок с олимпийской чемпионкой 2010 года норвежской Терезе Йохауг. Об этом рассказал Егор Сорин, муж и тренер спортсменки.
«Надеемся, с ней можно будет потренироваться 5-6 дней. Татьяна считает Терезе примером для подражания.
Терезе — сильнейшая спортсменка, и тренируется она лучше всех. Мы узнаем и поймём, чем она занимается на тренировках», — приводит слова Егора Сорина норвежское издание Dagbladet.
На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.
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