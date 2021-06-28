Терезе Йохауг отказалась выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

Знаменитая норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте Терезе Йохауг не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 1 июля. Принять участие в забеге на 5000 м спортсменку пригласили организаторы.
«Она приняла решение в пятницу. Терезе считает, что недостаточно тренировалась на дорожке. Нет смысла участвовать, если она не чувствует себя достаточно хорошо подготовленной», – приводит слова менеджера лыжницы Йорна Эрнста NRK.
Организаторы не слишком расстроены отказом Йохауг.
«Терезе могла бы обновить личный рекорд и поучаствовать в значимом международном старте. Но её отказ нас не расстраивает. Независимо от этого, мы рады, что организуем первые крупные международные соревнования после пандемии», — выразил мнение организаторов Стейнар Хоэн.
Ранее Йохауг принимала участие в национальном отборе на Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 метров.
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