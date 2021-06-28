В лыжной федерации Норвегии обсудят варианты реакции на нарушение прав человека в Китае

Директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, что национальная федерация лыжных видов спорта рассмотрит вопрос о форме реакции на нарушение прав человека в Китае, где в 2022 году пройдут зимние Олимпийские игры.
«Нужно понять, что мы обычно дистанцируемся от нарушений прав человека и свободы слова в Китае или других странах. Когда мы едем в такие страны и соревнуемся, это всегда проблематично, но хотелось бы глубже вникнуть в ситуацию. Как поступим сейчас?
Конечно, проще уйти от этого с помощью бойкота, но не думаю, что это изменит ситуацию. По-моему, лучше воспользоваться случаем, чтобы выявить проблемы, которые, по нашему мнению, существуют в Китае, и привлечь к ним внимание.
Сейчас мы рассматриваем вопрос, будет ли какая-то реакция с нашей стороны. Спортсменам, которые чувствуют, что должны это сделать, нужно разрешить выразить позицию. Кто не хочет, могут воздержаться», — приводит слова Бьервига Aftenposten.
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