В ОКР сообщили о проблемах с тредбаном, о котором говорил Александр Большунов

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили о проблемах с приобретённым тредбаном, устройство в настоящее время не может использоваться по назначению по причине отсутствия иностранных специалистов. Об этом сообщил заместитель руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александр Грушин.

Ранее лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести для себя это устройство. В мае лыжный тренажёр был доставлен в ОКР. Ожидалось, что с июля спортсмены смогут использовать его по назначению.

«Наш тредбан, произведённый в Швеции, ещё не запущен, возникли проблемы. Дело в том, что в Россию из-за пандемии коронавируса пока не могут приехать специалисты из Швеции, которые должны подключить тренажёр, находящийся на гарантии. Сейчас идут переговоры. Если договоримся со шведами о самостоятельном подключении, то быстро сами сделаем», — цитирует Грушина ТАСС.