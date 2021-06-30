В ОКР сообщили о проблемах с тредбаном, о котором говорил Александр Большунов

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили о проблемах с приобретённым тредбаном, устройство в настоящее время не может использоваться по назначению по причине отсутствия иностранных специалистов. Об этом сообщил заместитель руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александр Грушин.
Ранее лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести для себя это устройство. В мае лыжный тренажёр был доставлен в ОКР. Ожидалось, что с июля спортсмены смогут использовать его по назначению.
«Наш тредбан, произведённый в Швеции, ещё не запущен, возникли проблемы. Дело в том, что в Россию из-за пандемии коронавируса пока не могут приехать специалисты из Швеции, которые должны подключить тренажёр, находящийся на гарантии. Сейчас идут переговоры. Если договоримся со шведами о самостоятельном подключении, то быстро сами сделаем», — цитирует Грушина ТАСС.
- 30 июня 2021
-
12:48
- 28 июня 2021
-
19:43
-
17:38
-
11:44
-
08:38
- 27 июня 2021
-
17:22
- 26 июня 2021
-
12:42
- 24 июня 2021
-
09:40
- 23 июня 2021
-
23:08
-
11:18
-
09:56
- 22 июня 2021
-
23:34
-
21:11
-
14:02
- 21 июня 2021
-
19:12
-
18:55
- 20 июня 2021
-
11:10
- 19 июня 2021
-
16:47
-
14:33
- 16 июня 2021
-
21:41
-
20:35
-
18:34
-
14:15
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
15:57
-
15:51
- 11 июня 2021
-
23:02
-
10:18
-
10:14
- 10 июня 2021
-
13:27
- 9 июня 2021
-
23:03
-
22:33
-
18:17