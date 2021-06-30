Федерико Пеллегрино: у нас были проблемы в команде, и мы решили тренироваться с россиянами

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал о причинах, из-за которых принял решение начать тренировки с российской сборной.
«У нас были проблемы в команде, прошлая зима выдалась тяжёлой, а затем ещё и коронавирус. Нам пришлось перестраиваться и меняться, и это на четвёртом году олимпийского цикла. Даже если мои результаты были хорошими, я выиграл Кубок мира в спринте, завершил свой первый «Тур де Ски» и провел несколько хороших дистанционных гонок, пришло время что-то менять.
Я вместе с Франческо Де Фабиани начал думать в конце сезона: «Может ли у нас быть лучший тренер и товарищи по команде, на которых мы могли бы положиться во время подготовки к Олимпийским играм?». И у нас появилась идея начать тренироваться с россиянами. Мы уже провели несколько тренировок с Маркусом Крамером и его командой в Рованиеми и Муонио в ноябре прошлого года, нам понравился опыт, поэтому мы решили продолжить. Обратились с этой идеей к Маркусу, который сказал, что его лыжники будут позитивно настроены, поговорили с Еленой Вяльбе, поговорили с боссами итальянской федерации — и вот мы здесь, тренируемся с одними из лучших россиян.
Я не люблю думать о том, чтобы кого-то победить — я предпочитаю думать о том, чтобы стать лучше самому. Я всегда стараюсь повышать свой уровень, быть настолько хорошим, насколько мне позволяет моё тело", — приводит слова Пеллегрини The Daily Skier.
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