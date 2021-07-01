Тренер Сориной сообщил, при каком условии Татьяне удастся потренироваться с Терезе Йохауг

Егор Сорин, муж и тренер лыжницы сборной России Татьяны Сориной, рассказал, при каком условии спортсменке удастся потренироваться вместе с олимпийской чемпионкой норвежкой Терезе Йохауг. Ранее сообщалось, что Сорина договорилась о тренировках с Йохауг.

«В связи с тем, что Норвегия из-за пандемии, по сути, закрыта, такие совместные тренировки непросто организовать. Йохауг, как я знаю, сказала в своём интервью, что она не против, но решение должны принимать тренеры.

С тренерским штабом сборной мы контактировали, ищем такую возможность. Но это будет точно не в Норвегии, куда очень осложнён въезд иностранцам, которым нужно пройти при посещении этой страны десятидневный карантин.

Вот когда норвежская сборная будет проходить подготовку в Центральной Европе (Италии, Австрии или других странах), то мы к этому вопросу обязательно вернёмся. И на пять-шесть дней, может быть, присоединимся к норвежкам», — цитирует Сорина ТАСС.