Йоханнес Клебо рассказал, как родители застали его на первом свидании с девушкой

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал, как родители застали его на первом свидании с его девушкой Перниллой.
По словам Клебо, история случилась в 2017 году. Норвежский спортсмен к тому моменту уже стал публичной личностью. Он не хотел оказаться в центре внимания и потому пригласил Перниллу к себе домой, чтобы публика не мешала общению.
«Мы могли бы что-нибудь придумать, пойти куда-нибудь пообедать или что-то вроде этого. Но я был очень осторожен в том, что касается поведения на публике. Она также была осторожна», — приводит слова Клебо VG.
Клебо, который жил тогда с родителями, привёл девушку в свой дом. Членам его семьи было интересно, с кем он заперся в комнате, и туда поочерёдно заглянули его мать, отец, младшая сестра и младший брат.
«Мы соблюдали осторожность. Но ей не повезло, что она вынуждена была оказаться у меня дома», — добавил лыжник.
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