Александр Большунов сообщил о проблемах со здоровьем

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы решаемые.

«Подготовка идёт. Единственное, пока со здоровьем есть некие проблемы, но, по идее, они решаемые. И надеюсь, что через несколько дней в течение недели я начну тренироваться в полном объёме и смогу достойно готовиться, целенаправленно.

Сейчас сказать, что подготовка срывается, было бы неправильно, всё идёт по своему плану, и уже есть опыт прошлого года — что делать, какие меры предпринимать», — приводит слова Большунова ТАСС.

В сезоне-2020/2021 Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, во второй раз подряд — победителем Кубка мира и во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».