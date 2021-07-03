Лыжница Ступак ответила подписчику, назвавшему её «надеждой российского биатлона»
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Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в «сториз» своего «Инстаграма» ответ подписчику, назвавшему её «надеждой российского биатлона».
Вчера Юлия выложила «стори» о том, что она проходит медицинское обследование.
«Всё по плану. Когда Москва, всегда всё бегом, времени нет. Задает мне темп, пожилой женщине», — подписала фотографию лыжница.
«Вы-то, Юлия, пожилая? Вы — надежда российского биатлона и не только!», — написал ей в «директ» один из подписчиков.
«Чё-то ржу. Биатлон, я здесь. И ничего, что это кардинально другой вид спорта. Сработаемся», — с юмором ответила Ступак.
Юлия Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
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