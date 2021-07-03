Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Ступак ответила подписчику, назвавшему её «надеждой российского биатлона»

Лыжница Ступак ответила подписчику, назвавшему её «надеждой российского биатлона»
Комментарии

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в «сториз» своего «Инстаграма» ответ подписчику, назвавшему её «надеждой российского биатлона».

Вчера Юлия выложила «стори» о том, что она проходит медицинское обследование.

«Всё по плану. Когда Москва, всегда всё бегом, времени нет. Задает мне темп, пожилой женщине», — подписала фотографию лыжница.

«Вы-то, Юлия, пожилая? Вы — надежда российского биатлона и не только!», — написал ей в «директ» один из подписчиков.

«Чё-то ржу. Биатлон, я здесь. И ничего, что это кардинально другой вид спорта. Сработаемся», — с юмором ответила Ступак.

Юлия Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021