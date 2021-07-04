Петтер Нортуг рассказал, чему научился в специализированной клинике

Единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж норвежец Петтер Нортуг рассказал о выводах, которые сделал во время нахождения в специализированной клинике. Нортуг был наказан за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения.
«Познал себя. Здесь много разных историй. Для меня это стало отличной школой, опытом. Я не привык говорить об эмоциях, концентрировался только на выступлениях.
Теперь понимаю, насколько был циничным и эгоистичным. Я не был с семьёй. Всё дело во мне. Были некоторые недостатки. Многие пытались контролировать меня, а это означало, что я не контролировал свою повседневную жизнь. Наверное, именно это вызвало раздражение. Теперь я посмотрел на подобные вещи с другой точки зрения.
Я должен быть хозяином своей жизни. Никто другой не будет ей управлять. Это была проблема, которая меня раздражала, но я ей не делился. Я искал экстрима – будь то большой спорт или вечеринки. Теперь мне нужно найти баланс в жизни, а не бросаться в крайности. Это мой вызов», — приводит слова Нортуга VG.
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