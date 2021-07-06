Эндрю Янг: если Клебо будет постоянно побеждать, никто не будет смотреть лыжные гонки

Лыжник Эндрю Янг, который выиграл первую в истории Великобритании медаль в лыжном спринте (2015) и несколько раз поднимался на подиум гонок Кубка мира, высказался о плюсах и минусах доминирования норвежца Йоханнеса Клебо.

«То, что в лыжах есть такая звезда, как Клебо, — это достаточно неплохо. В Норвегии все говорят про него, очень много пишут про него, у него даже есть свой лак-гель для волос, это привлекает внимание к лыжам. Клебо в Норвегии – это как спринтер Усэйн Болт по популярности.

Лыжникам других стран, конечно, непросто бороться с Клебо. Если не будет баланса, лыжи будет неинтересно смотреть, но Клебо – это бриллиант, уникум. Эти великие люди заставляют смотреть лыжные гонки. Две суперзвезды — Клебо и Большунов — привлекают внимание. Но если Клебо будет постоянно побеждать, никто не будет смотреть такие лыжные гонки. А вот если кто-то может победить Клебо, как Вальнес в этом сезоне на финише, это суперинтересно, просто сенсация», — сказал Янг в интервью YouTube-каналу Holodok TV.