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Йоханнес Клебо — о своей форме: рад, что Олимпийские игры не сегодня

Йоханнес Клебо — о своей форме: рад, что Олимпийские игры не сегодня
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо дал комментарий касательно своей формы в межсезонье.

В первой половине июня норвежец простудился и пропустил первые тренировки.

«Примерно около недели я не тренировался. В такие моменты начинаешь осознавать, насколько сильно ты скучаешь по тренировкам. В каком-то смысле это неплохо.

Неожиданно для себя я чувствовал себя достаточно хорошо. Мне казалось, что когда я вернусь, то буду потяжелее. Однако я чувствовал себя совершенно нормально. Надеюсь сохранить это.

Честно говоря, я рад, что Олимпийские игры не сегодня. Надеюсь, медленно, но верно смогу набрать форму», — приводит слова Клебо Dagbladet.

В минувшем сезоне Клебо занял девятое место в общем зачёте.

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