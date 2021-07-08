Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо показал свою утреннюю тренировку

Йоханнес Клебо показал свою утреннюю тренировку
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился в своём «инстаграме» фотографией с тренировки.

«Тяжёлая утренняя тренировка», — подписал фото Клебо.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Подписчики отреагировали на пост следующим образом:

«Нужно подстричься», «Ты редко описывал картинку лучше», «Мой приятель по стрижке», «Король», «Беги, Форест, беги», — писали фанаты в комментариях.

Йоханнес Хёсфлот Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, шестикратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира. Также Клебо – победитель многодневной гонки «Тур де Ски» – 2018/2019, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.

Новость по теме
Йоханнес Клебо — о своей форме: рад, что Олимпийские игры не сегодня
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021