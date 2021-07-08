Йоханнес Клебо показал свою утреннюю тренировку
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился в своём «инстаграме» фотографией с тренировки.
«Тяжёлая утренняя тренировка», — подписал фото Клебо.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Подписчики отреагировали на пост следующим образом:
«Нужно подстричься», «Ты редко описывал картинку лучше», «Мой приятель по стрижке», «Король», «Беги, Форест, беги», — писали фанаты в комментариях.
Йоханнес Хёсфлот Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, шестикратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира. Также Клебо – победитель многодневной гонки «Тур де Ски» – 2018/2019, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
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