15-летний лыжник, который тренировался с Устюговым, на 50 секунд опередил призёра ЧМ

15-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак, который ранее потренировался с Сергеем Устюговым, одержал победу в гонке на 10 км, на 50 секунд опередив трёхкратного призёра чемпионатов мира, шведа Калле Хальфварссона. Об этом сообщает издание Dagbladet.

Юному спортсмену удалось потренироваться с Устюговым тогда, когда группа тренера сборной России Маркуса Крамера, в которую входит Сергей, провела сбор в Торсбю.

Третьим к финишу в гонке пришёл Торстейн Стенерсен, уступивший победителю более трёх минут.

«Было весело. Я хорошо провёл время в этой 10-километровой гонке. Кроме того, было очень классно победить его (Хальфварссона. — Прим. «Чемпионата»).

Что сказал Хальфварссон после гонки? Мы немного побеседовали. Он был доволен собой. Думаю, я всё же немного впечатлил его», — сказал 15-летний лыжник.