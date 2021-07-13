Эмиль Иверсен: мой пик был в прошедшем сезоне. Не думаю, что смогу стать лучше

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен дал интервью во время предсезонной подготовки, в котором обозначил свою главную цель на ближайшее время.
«Мне кажется, мой пик был в прошедшем сезоне. Не думаю, что смогу стать лучше, но попытаюсь быть на том же хорошем уровне, что и прошлой зимой. Если справлюсь, этого будет достаточно для олимпийской медали.
Моя главная цель — 15 км классическим стилем на Олимпиаде. Хочу завоевать медаль в этой гонке.
На тренировочных сборах лучше всех сейчас выглядит Пол Гульберг. Он очень выделяется. Но я слегка за него волнуюсь. Почти что уверен, что он не был в отпуске после сезона. Гульберг в такой хорошей форме, что дышит одной ноздрёй во время тренировок, в то время как мы, остальные, выбиваемся из сил", — приводит слова Иверсена Langrenn.
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