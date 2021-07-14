Фрида Карлссон и Вильям Порома показали рекордное время в забеге в Соллефте

Шведские лыжники Фрида Карлссон и Вильям Порома победили в забеге Hallstatestet в Соллефтео (Швеция), показав рекордное время.

Фрида Карлссон прошла трассу за 8 мин 28 сек, а время Вильяма Порома составило 7 мин 49 сек. Фрида на 8 секунд превзошла собственное достижение в 8 минут 36 секунд, показанное в прошлом году, а Вильям на 1 секунду улучшил державшийся 30 лет мужской рекорд трассы в 7 минут 50 секунд.

«Здорово, наконец, побить исторический рекорд», — приводит слова Порома Аftonbladet.

Длина трассы в тесте составляет 1800 метров с перепадом высот в 210 метров и средним градиентом в 12%. В забеге также принимала участие шведка Эбба Андерссон, ставшая второй. Из всех участниц только Фрида и Эбба сумели выбежать из 9 минут.