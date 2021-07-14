Фрида Карлссон показала, как носит на руках Вильяма Порома

Шведская лыжница Фрида Карлссон выложила новою фотографию в «инстаграм». На ней она держит на руках Вильяма Порома.



«Два новых рекорда Hallstatestet для семьи Порома / Карлссон», — подписала фото Фрида.

Фрида Карлссон и Вильям Порома победили в забеге Hallstatestet в Соллефтео (Швеция), показав рекордное время. Фрида прошла трассу за 8 мин 28 сек, а время Вильяма составило 7 мин 49 сек. Он на 1 секунду улучшил державшийся 30 лет мужской рекорд трассы в 7 минут 50 секунд.

Шведская лыжница Эмма Рибум прокомментировала пост: «Легендарно! И невероятно впечатляюще!»

Также в комментариях писали: «Невероятно сильная Фрида», «Ничего себе! Потрясающая работа для вас обоих», «Эффект Порома / Карлссон, который даёт результат», «С нетерпением ждём ваших стараний в зимний сезон. Ты выглядишь сильной».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Фриды Карлссон.