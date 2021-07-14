Фрида Карлссон показала, как носит на руках Вильяма Порома

Шведская лыжница Фрида Карлссон выложила новою фотографию в «инстаграм». На ней она держит на руках Вильяма Порома.
«Два новых рекорда Hallstatestet для семьи Порома / Карлссон», — подписала фото Фрида.
Фрида Карлссон и Вильям Порома победили в забеге Hallstatestet в Соллефтео (Швеция), показав рекордное время. Фрида прошла трассу за 8 мин 28 сек, а время Вильяма составило 7 мин 49 сек. Он на 1 секунду улучшил державшийся 30 лет мужской рекорд трассы в 7 минут 50 секунд.
Шведская лыжница Эмма Рибум прокомментировала пост: «Легендарно! И невероятно впечатляюще!»
Также в комментариях писали: «Невероятно сильная Фрида», «Ничего себе! Потрясающая работа для вас обоих», «Эффект Порома / Карлссон, который даёт результат», «С нетерпением ждём ваших стараний в зимний сезон. Ты выглядишь сильной».
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Фриды Карлссон.
- 14 июля 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:14
- 13 июля 2021
-
14:12
-
09:51
- 12 июля 2021
-
13:08
- 10 июля 2021
-
23:43
-
20:08
-
16:22
- 8 июля 2021
-
10:02
- 6 июля 2021
-
17:45
-
14:52
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46
-
14:49
-
14:45
-
12:02
-
08:32
- 1 июля 2021
-
10:21
- 30 июня 2021
-
16:07
-
12:48
- 28 июня 2021
-
19:43
-
17:38
-
11:44
-
08:38
- 27 июня 2021
-
17:22
- 26 июня 2021
-
12:42
- 24 июня 2021
-
09:40
- 23 июня 2021
-
23:08
-
11:18
-
09:56
- 22 июня 2021
-
23:34