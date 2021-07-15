Александр Большунов ответил на вопрос о болении за Россию на домашнем ЧМ по футболу
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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, как и где он болел за сборную России на домашнем чемпионате мира по футболу, который прошёл в 2018 году.
«Да я тренировался в первую очередь! Если мне и попадался какой-то матч, только тогда, когда не было тренировки», — рассказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
На ЧМ-2018 сборная России по футболу успешно преодолела групповой этап, победив Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и проиграв Уругваю (0:3). В 1/8 финала российские футболисты обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти, а в четвертьфинале уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
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