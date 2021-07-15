Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своём хобби. По словам спортсмена, недавно он начал увлекаться большим теннисом, как только у него появилась такая возможность.

«Большой теннис у меня появился не так давно, поскольку раньше просто не было возможности. Хотя мы с отцом давно мечтали, чтобы дома сделать корт и поиграть.

Это всё-таки хобби, но желание научиться играть профессионально есть. Играю только тогда, когда рядом есть корт. Последний раз это было в конце сентября – начале октября 2020 года во время сбора в Австрии. Там был корт в гостинице», — рассказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.