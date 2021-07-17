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15-летний шведский лыжник: моя главная цель — в будущем стать лучшим в мире

15-летний шведский лыжник: моя главная цель — в будущем стать лучшим в мире
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15-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак, который в гонке на 10 км на 50 секунд опередил трёхкратного призёра чемпионатов мира, соотечественника Калле Хальфварссона, рассказал о своих амбициозных планах.

Летом юный лыжник успел потренироваться с группой тренера сборной России Маркуса Крамера, в которую входит Сергей Устюгов, в туннеле Торсби. Алвар не отстал от именитого соперника и раздосадован, что ещё год не сможет противостоять ему на Кубке мира.

«Это немного досадно. Когда мне удаётся тренироваться с сильнейшими, я вижу, где нахожусь. Теперь нужно просто держать уровень до тех пор, когда я смогу с ними соревноваться.

Насколько я хорош сейчас? Сложно сказать, но думаю, что в Швеции я в числе лучших– среди всех возрастов.
Моя цель – пробежать на Кубке мира, но мне ещё предстоит для этого потрудиться. Моя главная цель – в будущем стать лучшим в мире, и до этого ещё непочатый край работы. Но я двигаюсь в верном направлении.

Есть ли сейчас в мире 15-летние лыжники, которые могли бы сравниться со мной? Не хочется хвастаться, но нет. Я стараюсь тренироваться с теми, кто ближе к моему уровню, а это не 15-летние», — приводит слова Мюльбака SVT.

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