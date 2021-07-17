«Моя первая нелыжная медаль». Анастасия Седова попробовала силы в триатлоне

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) приняла участие в соревнованиях по триатлону.

«Триатлон. Кроссовый этап. Новый опыт для меня. И знаете что?.. Мне понравилось. Крутая атмосфера соревнований. Прям смотришь на людей, которые пробежали дистанцию полностью (1,9 км плавание, 90 км вело, 21 км кросс) и такая гордость, вперемешку с радостью, за них.

Жалко, что плавание отменили из-за больших волн Балтийского моря. Но зато вместо 21 км я пробежала 26.

P.S. Моя первая нелыжная медаль», – написала Кулешова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Кулешовой в «Инстаграме».