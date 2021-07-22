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Оскорбившая Большунова лыжница жёстко упала на тренировке

Оскорбившая Большунова лыжница жёстко упала на тренировке
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22-летняя чешская лыжница Тереза Беранова опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором запечатлено её жёсткое падение на тренировке. Спортсменка совершала скоростной подъём на лыжероллерах, но запуталась в ногах и упала грудью об асфальт.

«Врываюсь в новом лифчике», — прокомментировала инцидент Беранова в своём «инстаграме».

Беранова скандально известна жёсткими высказываниями о российских спортсменах, лыжница из Чехии публично называла их «пустоголовыми». Среди прочих Тереза оценила действия лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, назвав его поведение поведением обезьяны. Напомним, Большунов замахнулся палкой на подрезавшего его финна Йони Мяки.

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