Оскорбившая Большунова лыжница жёстко упала на тренировке

22-летняя чешская лыжница Тереза Беранова опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором запечатлено её жёсткое падение на тренировке. Спортсменка совершала скоростной подъём на лыжероллерах, но запуталась в ногах и упала грудью об асфальт.

«Врываюсь в новом лифчике», — прокомментировала инцидент Беранова в своём «инстаграме».

Беранова скандально известна жёсткими высказываниями о российских спортсменах, лыжница из Чехии публично называла их «пустоголовыми». Среди прочих Тереза оценила действия лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, назвав его поведение поведением обезьяны. Напомним, Большунов замахнулся палкой на подрезавшего его финна Йони Мяки.