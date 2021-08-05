Александр Панжинский заменил Елену Вяльбе в исполкоме комитета FIS по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Панжинский заменил Елену Вяльбе в исполкоме комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает официальный сайт федерации.

В июне Елена Вяльбе была избрана в Совет Международной федерации лыжного спорта. До этого она несколько лет являлась членом исполкома в Комитете FIS по лыжным гонкам, которым руководит Вегард Ульванг. Поэтому её место оказалось вакантным.

32-летний Александр Панжинский является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в индивидуальном спринте. В финале он проиграл соотечественнику Никите Крюкову. Победителя выявили только при помощи фотофиниша. Также Александр — бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года в Хольменколлене в командном спринте.