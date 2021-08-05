Александр Панжинский заменил Елену Вяльбе в исполкоме комитета FIS по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Панжинский заменил Елену Вяльбе в исполкоме комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает официальный сайт федерации.
В июне Елена Вяльбе была избрана в Совет Международной федерации лыжного спорта. До этого она несколько лет являлась членом исполкома в Комитете FIS по лыжным гонкам, которым руководит Вегард Ульванг. Поэтому её место оказалось вакантным.
32-летний Александр Панжинский является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в индивидуальном спринте. В финале он проиграл соотечественнику Никите Крюкову. Победителя выявили только при помощи фотофиниша. Также Александр — бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года в Хольменколлене в командном спринте.
- 5 августа 2021
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
- 21 июля 2021
-
23:17
- 20 июля 2021
-
16:42
- 17 июля 2021
-
18:59
-
18:38
- 15 июля 2021
-
10:54
-
10:50
-
10:46
- 14 июля 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:14
- 13 июля 2021
-
14:12
-
09:51
- 12 июля 2021
-
13:08
- 10 июля 2021
-
23:43
-
20:08
-
16:22
- 8 июля 2021
-
10:02
- 6 июля 2021
-
17:45
-
14:52
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46
-
14:49
-
14:45
-
12:02
-
08:32
- 1 июля 2021
-
10:21
- 30 июня 2021
-
16:07
-
12:48