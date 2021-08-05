Йохауг выиграла гонку в гору на фестивале Blink-2021, Сорина — восьмая
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Российская лыжниц Татьяна Сорина финишировала восьмой в лыжероллерном забеге в гору Lysebotn Opp в рамках фестиваля Blink-2021 в Саннесе. Победу с рекордом трассы одержала норвежка Терезе Йохауг с рекордом трассы – 30.45,4. Сорина уступила ей 4.28,5. Также в гонке приняла участие россиянка Вероника Степанова, занявшая 26-е место.
Лыжероллеры Blink-2021. Лисеботн, Норвегия
Женщины, 7,5 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 30.45,
2. Хейди Венг (Норвегия) – отставание 1.33,
3. Дельфин Клодель (Франция) +2.47,
4. Шарлотт Калла (Швеция) +3.31,1.
5. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +3.51,1.
6. Антониа Фребель (Германия) +4.15,2.
7. Тириль Венг (Норвегия) +4.19,1.
8. Татьяна Сорина (Россия) +4.28,5…
26. Вероника Степанова (Россия) +8.28,4
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