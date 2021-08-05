Йохауг выиграла гонку в гору на фестивале Blink-2021, Сорина — восьмая

Российская лыжниц Татьяна Сорина финишировала восьмой в лыжероллерном забеге в гору Lysebotn Opp в рамках фестиваля Blink-2021 в Саннесе. Победу с рекордом трассы одержала норвежка Терезе Йохауг с рекордом трассы – 30.45,4. Сорина уступила ей 4.28,5. Также в гонке приняла участие россиянка Вероника Степанова, занявшая 26-е место.

Лыжероллеры Blink-2021. Лисеботн, Норвегия

Женщины, 7,5 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 30.45,

2. Хейди Венг (Норвегия) – отставание 1.33,

3. Дельфин Клодель (Франция) +2.47,

4. Шарлотт Калла (Швеция) +3.31,1.

5. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +3.51,1.

6. Антониа Фребель (Германия) +4.15,2.

7. Тириль Венг (Норвегия) +4.19,1.

8. Татьяна Сорина (Россия) +4.28,5…

26. Вероника Степанова (Россия) +8.28,4