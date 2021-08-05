Норвежец Гёуте Кволе выиграл гонку в гору на лыжном фестивале Blink-2021
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Норвежский лыжник Гёуте Кволе одержал победу в лыжероллерном забеге в гору Lysebotn Opp на фестивале Blink-2021 в Саннесе. Кволе всего на одну секунду опередил шведа Йенса Бурмана. Третьим финишировал ещё один норвежец Йон Рольф Скамо Хопе.
Лыжероллеры. Blink-2021. Лисеботн, Норвегия
Мужчины, 7,5 км
1. Гёуте Кволе (Норвегия) – 28.56,2.
2. Йенс Бурман (Швеция) – отставание 1,1.
3. Йон Рольф Скамо Хопе (Норвегия) +28,1.
4. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +46,0.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1.13,2.
6. Вильям Порома (Швеция) +1.22,2.
7. Сьюр Рёте (Норвегия) +1.23,6.
...9. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.53,1.
...11. Пол Голберг (Норвегия) +2.26,8.
...19. Фабьен Клод (Франция) +4.08,1.
...36. Илья Черноусов (Швейцария) +6.22,3.
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